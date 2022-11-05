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Плани на перемогу та масштабна повітряна тривога в Україні: головні новини ночі 5 листопада 2022

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Плани на перемогу та масштабна повітряна тривога в Україні: головні новини ночі 5 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 5 листопада 2022:

  • Стало відомо, що Україна вважатиме перемогою у війні з Росією: бачення погодили з західними партнерами. Читати далі –>
  • За кілька хвилин після опівночі 5 листопада 2022 року у Нікополі, що у Дніпропетровській області, прозвучали потужні вибухи. Про це повідомили очевидиці у соціальних мережах. Читати далі –>
  • Вінниччину атакували "шахіди". "Повітряна тривога. Атака "шахідів". Військові працюють" - про це у повідомленні після опівночі 4 листопада 2022 року написав очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Читати далі –>
  • У ніч проти 5 листопада 2022 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога. Читати далі –>
  • Майно профспілок може стати державною власністю: Верховна Рада підтримала законопроєкт. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
11к
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