"Плану досі немає": Безугла накинулася з критикою на міністра оборони Умєрова

Народна депутатка Мар’яна Безугла накинулася із критикою на міністра оборони Рустема Умєрова через його заяву про те, що Україні потрібно більше зброї для реалізації плану боротьби із російською агресією.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши скриншот із повідомлення в ЗМІ із заявою очільника оборонного відомства.

Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

"Зброю потрібно, але плану досі немає. Немає плану — неясно, яку зброю. 1000 танків? Гармати? Літаки? Плану нема ж. Формують потребу за інерцією і створюють бригади-зомбі", - стверджує Безугла.

Народна депутатка вважає, що ситуація, яка склалася нагадує "замкнене коло".

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"Контроль за ЗСУ з боку міністра нульовий. Міністерство розпалося на окремі проєкти заступників: хтось біжить, хтось не дуже. Сирський диктує міністру. Криза. І красиві презентації", – розкритикувала вона діяльність міністерства на чолі із Умєровим.

Умєров перевірив оборонні роботи та зустрівся з керівництвом ЗСУ!

Нагадаємо, у листопаді 2023 року народна депутатка Мар’яна Безугла закликала відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, оскільки "військове керівництво" нібито не має плану війни на 2024 рік.

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