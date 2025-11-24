Плану Трампа більше немає: в ОП заявили, що "мирний" документ радикально змінили

Переговори

Мирний план США із 28 пунктів у первинному вигляді більше не є актуальним — документ був суттєво змінений після переговорів між Україною та США у Женеві.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

За його словами, Україна обговорила з американською стороною кожен пункт запропонованого плану, після чого частину положень повністю вилучили, а частину переписали.

"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Кожне зауваження української сторони отримало реакцію", — повідомив Бевз.

Він зазначив, що навколо документа виникло значно більше спекуляцій, ніж реальних фактів, і натякнув на масштабні маніпуляції, з якими стикнулася українська делегація під час підготовки зустрічі.

Також радник голови ОП передав оцінку американської сторони: за словами Марко Рубіо, переговори стали "найбільш продуктивними" у взаємодії з Україною під час роботи нової адміністрації США.

Бевз підтвердив, що щодо найбільш складних і чутливих пунктів рішення ухвалюватимуть особисто президенти України та США.

Ввечері в понеділок президент Володимир Зеленський чекає на повну доповідь делегації та визначить наступні кроки Києва.