Плани Путіна на війну: аналітик назвав головний страх Кремля

Володимир Путін / © Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін продовжує публічно просувати наративи про «історичні землі», намагаючись переконати світ у готовності вести затяжну війну. Проте за агресивною риторикою приховуються реальні побоювання Кремля втратити геополітичну суб’єктність та потрапити у повну залежність від Пекіна.

Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок для «24 Каналу».

Аналітик звертає увагу на цікаву деталь у виступах очільника Кремля. Під час останньої «прямої лінії» Путін, який раніше постійно апелював до терміну «Новоросія», цього разу уникнув його згадки. Також диктатор лише побіжно згадав про умови 2024 року.

За словами експерта, водночас на зустрічах із військовим керівництвом, зокрема міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим, Путін заявляє про готовність воювати навіть у 2026 році.

Клочок переконаний: якщо Путін і піде на сценарій замороження війни, то зробить це з однією стратегічною метою — уникнути перетворення Росії на сировинний придаток Китаю.

Для цього Москві життєво необхідно відновити хоча б частину економічних відносин зі Сполученими Штатами Америки. Саме цим Вашингтон наразі може тиснути на РФ.

«Він хоче сконцентрувати свої ресурси для збільшення наступальних спроможностей на майбутнє, налагодження економічних відносин зі США. А мета в цього одна — уникнути поглиблення залежності від Пекіна», — підкреслив експерт.

Експерт наголосив, що наразі залежність Москви від Пекіна ще не досягла 100%, хоча відсоток вже критично високий. Замороження конфлікту дає Путіну шанс балансувати та втриматися на плаву як самостійний гравець.

Він наголосив: ситуацію слід розглядати комплексно, адже Китай уважно стежить за ходом подій.

Нагадаємо, за даними Financial Times, російські генерали та спецслужби систематично прикрашають доповіді про ситуацію на фронті для Володимира Путіна — завищують втрати України та применшують власні поразки.

Через це російський диктатор вірить у можливість швидкої перемоги та відмовляється від вигідних для себе умов завершення війни, які пропонують США.

Видання зазначає, що за інформування Путіна відповідає начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, а поширення дезінформації, зокрема про нібито захоплення Куп’янська, критикують навіть проросійські Z-блогери.