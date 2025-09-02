Плани Путіна "виходять за межі України": у Бундесвері зробили заяву

Володимир Путін. / © Telegram / Центр протидії дезінформації

Плани диктатора-президента Російської Федерації Володимира Путіна "виходять за межі України".

Про це він заявив генеральний інспектор німецького Бундесверу, генерал Карстен Броєр, повідомляє DW.

Саме тому, наголосив військовий, метою масштабних навчань Quadriga 2025 разом із 13 країнами-партнерами, є посилення стримувального чинника й підвищення власної боєготовності. Окрім того, генерал наголосив на "агресивній поведінці Росії", яка становить загрозу для Балтійського регіону.

З його слів, Путін "дивиться на нас, його плани виходять за межі України". Броєр додав, мовляв, наразі Бундесвер не має жодних відомостей про підготовку Росії до нападу, військовослужбовці перебувають у стані готовності.

Німецький генерал наголосив на тому, що ці військові навчання частково збігаються з російсько-білоруськими "Захід 2025". Втім, пояснив він, Берлін хоче "стримувати, а не провокувати ескалацію", закликавши "не потрапляти на хитрощі" російської дезінформації.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про те, що ФРН вже у конфлікті з Росією. Дії Москви останнім часом, каже німецький політик, дестабілізують велику частину його країни. Зокрема, впливаючи на її інфраструктуру.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують на тому, що Кремль розпочав інформаційну кампанію, щоб вплинути на ухвалення рішень на Заході. Йдеться про три риторичні лінії - як от звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні, ядерні погрози на адресу західних держав і твердження про неминучість перемоги Росії в так званій “сво”.