Народний депутат Михайло Лаба / © Facebook-сторінка Михайла Лаби

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

НАБУ оголосило про підозру п’ятому народному депутату у справі про системне отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді. Йдеться про члена фракції «Слуга народу» Михайла Лабу.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Раніше видання інформувало, що підозри у цій справі також отримали інші «слуги народу»: Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль. Підозра готувалася і для нардепа Юрія Корявченкова, але він виїхав з України.

Реклама

Зауважимо, до Верховної Ради Лабу обрали як висуванця партії «Слуга народу» за виборчим округом №70 у Закарпатській області. Він є членом парламентського Комітету з питань бюджету.

Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що НАБУ та САП ліквідували організовану злочинну групу, що складалася з чинних народних депутатів України. Слідство встановило, що парламентарі систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді на користь зацікавлених сторін.