Племінниця Трампа розповіла про його ставлення до Путіна і інших лідерів країн

Племінниця Трампа розповіла про його ставлення до Путіна і інших лідерів країн

Родичка колишнього президента США назвала його "природженим автократом".

Експрезидент США Дональд Трамп під час свого терміну при владі надавав великої ваги думку російського колеги Володимира Путіна, ніж позиції інших лідерів країн.

Про це заявила в інтерв'ю Business Insider його племінниця Мері Трамп.

За її словами, політик не вражає президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель і цінував вище точку зору президента Росії, а також лідера КНДР Кім Чен Ина.

Жінка стверджує, що її дядько не любить мати справу з колегами, "охочими займатися дипломатією".

"Єдина річ, яка має для нього значення, — це те, що він вважає силою з його точки зору", — сказала вона.

Також родичка експрезидента США назвала його "природженим автократом".

Зауважимо, що раніше Трамп провів перший мітинг після свого відходу з Білого дому. На захід зібралися тисячі людей, але поки Трамп, в основному, повторював заяви, що звучали протягом останніх декількох місяців.

Також Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції і деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

Читайте також:

Трамп серйозно розглядає ідею знову піти в президенти США, оскільки "нудьгує за допомогою людям"

Новини світу: помічника Трампа узяли під варту через підозру в роботі на іноземний уряд

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання