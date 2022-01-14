Племінник Назарбаєва Самат Абіш залишається першим заступником очільника КНБ Казахстану

Тим часом ексочільника КНБ Казахстану і двох його заступників затримали, їм закидають держзраду.

Самат Абіш продовжує обіймати посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан і зараз пербуває у відпустці.

Про це із посиланням на КНБ Казахстану повідомляє KazTAG.

"У зв'язку з запитами, що надходять, повідомляємо, що С. Абіш продовжує обіймати посаду першого заступника голови КНБ РК. Наразі він перебуває у щорічній відпустці", - йдеться в заяві відомства.

Зауважимо, що Абіш є рідним племінником першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Нагадаємо, що 6 січня у Казахстані затримали близького до Назарбаєва колишнього голову Комітету нацбезпеки Каріма Масімова, якому інкримінують держзраду та спробу насильницького захоплення влади.

Під слідством також перебувають начальник служби спеціального призначення "А" Ануар Садикулов та заступник голови КНБ РК Даулет Єргожин.

На початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ, на тлі яких президент країни Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану і звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

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Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку, зокрема від Росії, почали прибувати миротворчі сили.

7 січня президент заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Того ж дня ввечері влада повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

13 січня ОДКБ офіційно оголосила про завершення військової операції у Казахстані та розпочала виведення військ.

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