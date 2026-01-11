Плетенчук пояснив, чому Росія «воює з усім НАТО» лише у студіях пропагандистів

Танкер / © Associated Press

Кремль не наважується протидіяти Сполученим Штатам у процесі затримання російських танкерів і фактично може лише спостерігати за тим, що відбувається.

Про це в етері Еспресо заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Що стосується затримання російських танкерів Сполученими Штатами, то воювати з усім НАТО росіяни можуть тільки в студії Соловйова. В реальному ж просторі все, що їм залишається, — це просто спостерігати, коли справжня наддержава робить те, що їй потрібно, а не лялькова, як РФ», — зазначив він.

За словами Плетенчука, ймовірно, російська сторона не втручалася у цей процес жодним чином.

«Тому, ймовірно, росіяни ніяк не втручались у цей процес, а лише спостерігали», — додав речник ВМС.

Він також звернув увагу на норми міжнародного морського права, які мають принципове значення у таких ситуаціях.

«Не слід забувати, що згідно з міжнародним морським правом, судно, яке супроводжується військовими, втрачає імунітет цивільного судна», — наголосив Плетенчук.

За його словами, така практика створює для Росії додаткові ризики.

«Ситуація з одного боку потребує супроводження, а з іншого — одразу втрачається статус цивільного судна. Тому санкції можуть дійсно виглядати по-різному», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що в Атлантичному океані американські війська за підтримки літаків Королівських ВПС Британії висадилися на борт і захопили російський танкер Marinera.

Ми раніше інформували, що серед екіпажу нафтового танкера Bella-1, який Берегова охорона США затримала за порушення санкційного режиму проти РФ, перебувають громадяни України.