ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Плетенчук пояснив, чому Росія «воює з усім НАТО» лише у студіях пропагандистів

У відкритому протистоянні з НАТО Кремль не здатен діяти поза пропагандистською риторикою.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Танкер

Танкер / © Associated Press

Кремль не наважується протидіяти Сполученим Штатам у процесі затримання російських танкерів і фактично може лише спостерігати за тим, що відбувається.

Про це в етері Еспресо заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Що стосується затримання російських танкерів Сполученими Штатами, то воювати з усім НАТО росіяни можуть тільки в студії Соловйова. В реальному ж просторі все, що їм залишається, — це просто спостерігати, коли справжня наддержава робить те, що їй потрібно, а не лялькова, як РФ», — зазначив він.

За словами Плетенчука, ймовірно, російська сторона не втручалася у цей процес жодним чином.

«Тому, ймовірно, росіяни ніяк не втручались у цей процес, а лише спостерігали», — додав речник ВМС.

Він також звернув увагу на норми міжнародного морського права, які мають принципове значення у таких ситуаціях.

«Не слід забувати, що згідно з міжнародним морським правом, судно, яке супроводжується військовими, втрачає імунітет цивільного судна», — наголосив Плетенчук.

За його словами, така практика створює для Росії додаткові ризики.

«Ситуація з одного боку потребує супроводження, а з іншого — одразу втрачається статус цивільного судна. Тому санкції можуть дійсно виглядати по-різному», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що в Атлантичному океані американські війська за підтримки літаків Королівських ВПС Британії висадилися на борт і захопили російський танкер Marinera.

Ми раніше інформували, що серед екіпажу нафтового танкера Bella-1, який Берегова охорона США затримала за порушення санкційного режиму проти РФ, перебувають громадяни України.

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie