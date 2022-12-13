"Плідний день для України": Зеленський прозвітував про свої успіхи на міжнародній арені

Президент Володимир Зеленський розповів про свій "плідний день" і успіхи на міжнародній арені.

Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому відеозверненні увечері, 13 грудня.

За його словами, у Франції відбулися дві конференції на підтримку України. Їхній результат – мільярд євро допомоги, передусім в енергетиці.

"Сьогодні я брав участь в обох конференціях у Парижі. Перша стосувалася більшою мірою наших міждержавних відносин. Другий форум був орієнтований на бізнес Франції.

Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну уже зараз, коли війна ще триває, і після нашої перемоги. Обговорили й те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні", – зазначив Зеленський.

Окрім Франції, рішення про надання додаткових пакетів підтримки оголосили Чехія, Іспанія, Швейцарія. Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія також готує нову програму підтримки.

Переговори з президентом Євроради

Володимир Зеленський провів переговори із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році та за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро.

"Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуюся й до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня", – пояснив він.

Звернення до Нової Зеландії

Зеленський звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії.

"Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули. І закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру – того, який стосується екологічної безпеки й розмінування.

Нова Зеландія – одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру", – підсумував він.