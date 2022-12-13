"Плідний день для України": Зеленський прозвітував про свої успіхи на міжнародній арені

Франція, Чехія, Іспанія, Швейцарія, Італія та Норвегія нададуть допомогу Україні.
Президент Володимир Зеленський розповів про свій "плідний день" і успіхи на міжнародній арені.
Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому відеозверненні увечері, 13 грудня.
За його словами, у Франції відбулися дві конференції на підтримку України. Їхній результат – мільярд євро допомоги, передусім в енергетиці.
"Сьогодні я брав участь в обох конференціях у Парижі. Перша стосувалася більшою мірою наших міждержавних відносин. Другий форум був орієнтований на бізнес Франції.
Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну уже зараз, коли війна ще триває, і після нашої перемоги. Обговорили й те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні", – зазначив Зеленський.
Окрім Франції, рішення про надання додаткових пакетів підтримки оголосили Чехія, Іспанія, Швейцарія. Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія також готує нову програму підтримки.
Переговори з президентом Євроради
Володимир Зеленський провів переговори із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році та за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро.
"Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуюся й до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня", – пояснив він.
Звернення до Нової Зеландії
Зеленський звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії.
"Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули. І закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру – того, який стосується екологічної безпеки й розмінування.
Нова Зеландія – одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру", – підсумував він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію скандального Окружного адмінсуду.
Читайте також:
- Може вдарити в будь-який час: Зеленський попередив про небезпеку нових ракетних ударів
- Зеленський в ефірі Netflix розповів анекдот про одеських євреїв та НАТО
- Як закінчити війну - Зеленський назвав три кроки, які допоможуть Україні