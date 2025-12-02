"Плювок в обличчя світу": Сибіга різко відреагував на нові погрози Путіна

Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Getty Images

Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує підвищувати градус ескалації попри активні розмови про можливі переговори. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернув увагу на те, що риторика Путіна в останні дні свідчить про відсутність реальних намірів зупиняти кровопролиття.

Про це дипломат написав у соцмережі X.

Удари по портах і фактор Трампа

Сибіга зазначив, що вже другий день поспіль російський диктатор робить заяви, які демонструють його налаштованість на продовження війни. Вчора Путін заявив про готовність воювати всю зиму, а сьогодні перейшов до погроз морським портам і свободі судноплавства.

Міністр підкреслив, що ці погрози спрямовані насамперед проти Одеси. Водночас він нагадав про позицію новообраного президента США щодо цього українського міста.

«Ці погрози спрямовані насамперед на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою», — зауважив голова МЗС.

Час примусити Москву до миру

Український дипломат наголосив, що Росія повинна припинити марнувати час світу, який має бути використаний для досягнення миру. За його словами, якщо Путін знову проігнорує заклики до деескалації, реакція міжнародної спільноти має бути жорсткою.

«Якщо цього не станеться і Путін просто ще раз плюне в обличчя світові, мають бути наслідки», — заявив Сибіга.

Він також додав, що команди України та США разом із європейськими партнерами досягли важливого прогресу в дипломатичній роботі. Тепер, на думку міністра, настав час «змусити джерело війни в Москві припинити її».

Нагадаємо, Путін пригрозив Європі «катастрофою». Російський «фюрер» погрожував європейським країнам «наслідками», якщо вони наважаться розпочати військовий конфлікт із Росією.