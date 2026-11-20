© Право на владу

Реклама

Народний депутат Сергій Власенко в ефірі Наталії Мосейчук прокоментував нові записи, оприлюднені колишнім генпрокурором Русланом Кравченком, щодо дружини керівника САП Олександра Клименка та її подруги, адвокатки Наталії Редіч.

Власенко наголосив, що оприлюднені матеріали містять обставини, які потребують повноцінного розслідування.

Реклама

«Чому у нас є недоторканні в розслідуванні, а є доторканні в розслідуванні?» — запитав нардеп.

Реклама

Окремо Власенко звернув увагу на скасування відомостей про повідомлення про підозру в ЄРДР.

За його словами, пояснення, що інформацію внесли помилково, не є належною правовою підставою для її вилучення з реєстру.

Новини партнерів