"Плівки НАБУ": Зеленський телефонував Галущенку після SMS від Міндіча

Президент України Володимир Зеленський / © president.gov.ua

Реклама

Один з епізодів з «плівок НАБУ» свідчить про те, що президент України Володимир Зеленський зателефонував міністрові юстиції (ексміністру енергетики) Герману Галущенку після повідомлення від бізнесмена Тимура Міндіча.

Про це йшлося під час виступу прокурора САП на засіданні Вищого антикорупційного суду 12 листопада.

Прокурор навів один з епізодів розмови між Галущенком, Міндічем та бізнесменом Олександром Цукерманом. Представник САП зазначив, що цей епізод «підтверджує вплив Міндіча».

Реклама

Під час розмови Галущенку зателефонував Зеленський.

«Здрастє Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть. Єсть…» — процитували слова Галущенка.

З контексту подальшої розмови її учасників випливає, що президент зателефонував міністрові юстиції після того, як Міндіч написав повідомлення Зеленському.

Під час розмови Цукерман, звертаючись до Галущенка, іронічно висловився про цей факт: «А ти казав, що ніхто з тобою ні про що не розмовляє, а тут на тобі…».

Реклама

Міндіч відповів на ці слова: «А, так, прочитав SMS-ку». Ймовірно, бізнесмен мав на увазі листування з Зеленським.

Галущенко поцікавився, що саме Міндіч написав президенту, а той відповів: «Що Гера хоче з тобою порозмовляти». Далі учасники розмови іронізували щодо цього повідомлення.

Галущенко запитав у Міндіча: «І що мені з ним?» Вочевидь, міністр просив у бізнесмена про пораду для спілкування з президентом.

«Та слухай, Володимире Олександровичу, та все, ви ж розумієте, йти мені в двірники теж не з руки, я зроблю все, що ви скажете, все, що вам треба, я ваш…» — відповів Міндіч.

Реклама

Після цього з розмови стає зрозуміло, що міністр зібрався їхати до Зеленського.

Нагадаємо, НАБУ та САП провели спецоперацію «Мідас», викривши корупцію в енергетичній сфері та «Енергоатомі». Вже оголошено 7 підозр і затримано п’ятеро осіб. За версією детективів, фігуранти вимагали відкати до 15% від підрядників, зокрема тих, що будували захист енергооб’єктів, і відмили 100 млн дол.

Керівником злочинної організації НАБУ назвало «Карлсона» (за даними нардепа Ярослава Железняка, йдеться про Міндіча), який координував вплив на посадовців.

10 листопада у цій справі відбулися обшуки у Міндіча, Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка та в компанії «Енергоатом».

Реклама

12 листопада уряд відсторонив Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Сам посадовець заявив, що «повністю погоджується» з рішенням Кабміну, вважаючи відсторонення на час розслідування «цивілізованим і правильним сценарієм».