«Плівки Тимошенко»: нардепка прокоментувала аудіозаписи НАБУ

Юлія Тимошенко. / © УНІАН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Депутатка і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що оприлюднені плівки НАБУ, на яких начебто фігурує її голос, сфальсифіковані. Такої розмови «не було ніколи в її житті».

Про це вона заявила 16 січня перед засіданням Вищого антикорупційного суду, де їй обиратимуть запобіжний захід.

«Я хочу дуже чітко сказати, що ніколи таких слів (як на аудіозаписах НАБУ — Ред.) не говорила. Сьогодні я надам докази у суді, що ця аудіодоріжка сфальшована… Ніколи в житті такої розмови не було. Ніколи в житті», — заявила Тимошенко.

Реклама

З її слів, сьогодні захисту нададуть оригінали аудіоматеріалів для проведення незалежної експертизи.

«Ми зробимо незалежну експертизу, яка дасть усі відповіді. Я вважаю це абсолютно замовним політичним дійством тому, що я маю політичну позицію, дуже чітку. Все більше й більше депутатів Верховної Ради стає на мою позицію», — каже лідерка «Батьківщини».

Справу проти себе, зокрема, можливий запобіжний захід, браслет і 50 млн грн застави, називає «політичним замовленням».

«Немає жодної необхідності в таких заставах і в таких обмеженнях. Це все робиться виключно як велика піар-акція. Я думаю, в процесі суду ви все це побачите. Я дуже сподіваюся, що суддя зробить цей процес публічним», — наголосила Тимошенко.

Реклама

Справа Тимошенко

14 січня стало відомо, що Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ та САП щодо пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. За день до цього відбулися обшуки в офісі її політсили «Батьківщина». Депутатка спростувала усі звинувачення, назвавши їх необґрунтованими та нічим не доведеними.

НАБУ оприлюднило записи розмов із Юлією Тимошенко. За матеріалами слідства, під час розмов обговорювався щомісячний формат виплат. Зокрема, фігурантка зазначала, що кошти будуть передавати наперед за майбутні голосування, а співпраця матиме постійний характер.

Напередодні, у САП повідомили, що для підозрюваної у корупції депутатки проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 млн грн. Втім, Тимошенко заявила, що не може сплатити таку заставу через блокування банківських рахунків ще до рішення суду.