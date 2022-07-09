"Плювок або ляпас": радник Зеленського розкритикував чинні санкції проти Росії і вказав, які потрібні

Чинні санкції проти РФ є неприємними, але не більше того.

Про це радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо ті санкції, (що зараз обговорюються – ред.) порівнювати з булавою або з дубиною, якою ти по голові когось б'єш, то в даному випадку мова йде про плювок або ляпас, який ти начебто даєш, і начебто це "принизливо", і дуже неприємно для того, кому ти це даєш, але це не більше того", – пояснив Устенко.

"До речі, так само я оцінюю санкції стосовно чорної ікри, "русской водки" і так далі. Значення їх з точки зору економіки не таке важливе, як ті санкції, про які ми зараз говоримо (нафта й газ – ред.)", – зауважив радник президента.

Водночас він запевнив, що важкі часи, які настали для Росії, – це не на рік або два, а на десятиліття.

Нагадаємо, наприкінці червня в Росії стався дефолт засуверенним боргом в іноземній валюті. Сама держава відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки.

Путін заявив, що росіяни ще не починали серйозно воювати в Україні.

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