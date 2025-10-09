ТСН у соціальних мережах

По 50 тисяч щомісяця. Пуртова розповіла, хто з військовополонених може отримати нову допомогу

Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за законопроєкт, який передбачає виплати по 50 тисяч грн полоненим, що перебувають на лікуванні. Виплата буде здійснюватись протягом 3 місяців.

Як повідомила ініціаторка законопроєкту, народна депутатка від "Слуги Народу", заступниця голови Комітету ВР з питань бюджету Анна Пуртова, виплати отримуватимуть звільненні з полону військові, які мають захворювання й потребують тривалого стаціонарного лікування. Підтримало цей законопроєкт 244 депутати.

"Відтепер військовослужбовці, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування – понад 30 днів, отримуватимуть щомісячну виплату в розмірі 50 тис. грн", — наголосила парламентарка.

За її словами, ці гроші не на лікування, а саме на підтримку військових. Адже усі медичні витрати покриває держава. Пуртова наголосила, що держава має забезпечити військовополонених, які повернулись додому не тільки виплатами, а й якісною медициною, реабілітацією та соціальною адаптацією.

Закон передбачає:

  • Щомісячну виплату 50 000 грн військовим, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування.

  • Врегулювання порядку видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні.

Зауважимо, що наразі такі виплати передбачали лише для військових, які отримали під час полону травми (поранення, контузії, каліцтва). Новий закон поширює цю підтримку і на тих, хто отримав або загострив тяжкі захворювання в умовах полону.

