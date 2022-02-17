По сусідству з Медведчуком: сім'я Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість в Криму за законами Росії

По сусідству з Медведчуком: сім'я Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість в Криму за законами Росії

2021 року на території маєтку з’явилась охорона і табличка з написом "приватна власність".

Журналісти-розслідувачі "Схем", що родина нардепа від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича визнала юрисдикцію Кремля на українському півострові, придбавши маєток та велику земельну ділянку у селищі Сімеїз на південному березі Криму. Зареєструвала родина своє нерухоме майно за законами Російської Федерації.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Зазначається, журналісти з’ясували, що незадовго до анексії родина Шуфрича придбала у Віктора Медведчука недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів на березі моря прямо по сусідству із його маєтком у селищі Сімеїз. У результаті угоди купівлі-продажу цей об’єкт був оформлений як власність української компанії "Авто бізнес груп", заснованої батьком Шуфрича та його помічником Віктором Сидоруком. В російському реєстрі нерухомості цей маєток та декілька земельних ділянок під ним із 2019 року значаться як власність російської компанії "Естейт холдинг груп", засновниками цієї фірми ті ж самі.

Як йдеться у розслідуванні, що родина нардепа не лише оформила за російськими законами свою нерухомість, яку мала до анексії, вона розширювала свої володіння вже після анексії Криму – придбавши за російськими законами тут ще більше майна.

У коментарі Нестор Шуфрич підтвердив, що його родина володіє нерухомістю в Криму, але про її реєстрацію в юрисдикції РФ спілкуватись не захотів. Водночас він заявив, що оформлення майна в Криму за російськими нормами "дозволено українськими законами".

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