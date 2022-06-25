"По суті це нічого не дає": в ЦПД спростували цей та інші фейки про статус України щодо ЄС

"По суті це нічого не дає": в ЦПД спростували цей та інші фейки про статус України щодо ЄС

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував низку поширюваних Росією фейків про отриманий Україною статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Першим з фейків є те, що кандидатство до ЄС для України є суто формальним рішенням і по суті це нічого не дає.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД в Мережі.

Насправді ж статус кандидата на вступ до ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав-членів.

Фейк: Навіщо той статус кандидата? Включили б одразу до ЄС. Скільки ще можна тягнути?



Насправді, аби стати повноцінним членом ЄС, Україна повинна виконати низку кроків:

продовжити реформу судової системи;

посилити боротьбу з корупцією;

забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;

впровадити антиолігархічний закон;

привести законодавство про медіа до стандартів ЄС;

змінити законодавство про нацменшини.

Фейк: Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10-30 років є кандидатами до ЄС. Україні теж доведеться стільки чекати!

В ЦПД пояснили, що в разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України до Євросоюзу запланований на 2029 рік.

Нагадаємо, за словами гендиректорки Урядового офісу Наталії Форсюк, на вступ України до ЄС може піти сім років.

Перші офіційні кроки до ЄС: що означає для України статус кандидата

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