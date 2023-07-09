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Побоювання Німеччини через ймовірне запрошення України до НАТО та Зеленський у Львові: головні новини ночі 9 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1094
Час на прочитання
1 хв
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Побоювання Німеччини через ймовірне запрошення України до НАТО та Зеленський у Львові: головні новини ночі 9 липня 2023 року

У Львів Зеленський привітав українських військових / Фото: president.gov.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 9 липня 2023 року:

  • Упродовж 500 днів повномасштабної війни з РФ 298 українців і українок отримали звання Героя України - Зеленський Читати далі –>
  • Зеленський вручив військовослужбовцям Нацгвардії державні нагороди Читати далі –>
  • У Львові президент Зеленський узяв участь у молебні за Україну Читати далі –>
  • Саміт НАТО: який документ можуть підписати з Україною Читати далі –>
  • Німеччина готується заблокувати заявку України на членство в НАТО - ЗМІ Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1094
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