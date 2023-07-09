Побоювання Німеччини через ймовірне запрошення України до НАТО та Зеленський у Львові: головні новини ночі 9 липня 2023 року

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Головні новини ночі 9 липня 2023 року:
- Упродовж 500 днів повномасштабної війни з РФ 298 українців і українок отримали звання Героя України - Зеленський Читати далі –>
- Зеленський вручив військовослужбовцям Нацгвардії державні нагороди Читати далі –>
- У Львові президент Зеленський узяв участь у молебні за Україну Читати далі –>
- Саміт НАТО: який документ можуть підписати з Україною Читати далі –>
- Німеччина готується заблокувати заявку України на членство в НАТО - ЗМІ Читати далі –>
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