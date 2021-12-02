Почали діяти нові європейські санкції проти режиму Лукашенка: хто у "чорному списку"

У Євросоюзі вже готують шостий пакет санкцій.

Євросоюз опублікував "чорний список" білоруських фізосіб і компаній, що потрапляють під санкції. Санкції діють відсьогодні, адже їх уже опублікували в офіційному журналі ЄС.

Про це 2 грудня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Так, до чорного списку Євросоюз уніс прізвища не лише тих, кого вважає причетними до міграційної кризи, а й тих, хто загалом послідовно підтримує політику Лукашенка. Під санкціями, приміром, опинився речник білоруського МЗС Анатолій Глаз, який особливо яро захищав Лукашенка, коли Білорусь примусово посадила пасажирський літак із опозиційним журналістом на борту. Є в переліку й керівник білоруського національного телебачення Марат Марков - він першим узяв інтерв'ю в затриманого Протасевича. А ще, стверджують у ЄС, залякував працівників телеканалу ОНТ, що бунтували після президентських виборів 2020-го.

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В переліку - кілька прізвищ суддів, що виносили політично вмотивовані вироки опозиціонерам. І, звісно, ті, кого ЄС вважає винними в загостренні міграційної кризи. Анатолій Лаппо - керівник Держприкордонкомітету Білорусі. На думку ЄС, він відповідальний за незаконний перетин європейських рубежів мігрантами. А Ігор Крючков - начальник окремої служби спецслужб Держприкордонкомітету - за доставку мігрантів до кордонів, вважають у Брюсселі.

Загалом у списку - 17 прізвищ, їм забороняють в'їзд до ЄС і заморожують їхні рахунки тут. Якщо вони, звісно, є. Компаній, яким заборонять будь-які операції з Євросоюзом, в переліку 11. Це туристичні фірми, що організовували поїздки до Білорусі з Близького Сходу, готелі, що розміщали мігрантів, авіакомпанії, що привозили мігрантів. Серед них "БелАвіа", яка вже була під санкціями ЄС, та зараз удар по білоруському національному перевізнику - значно болючіший. Дві третини свого авіапарку "БелАвіа" орендує у європейських фірм. А тепер лізингові контракти з нею розірвуть.

Новини світу: ЄС опублікував "чорний список" білоруських фізосіб і компаній

У Білорусі поки ніяк не відреагували, та раніше Олександр Лукашенко казав, що всі ці заходи для нього - мізер.

Тим часом "чорний список" ЄС невдовзі може стати ще довшим - тут уже готують шостий пакет санкцій. І в ньому можуть опинитися до трьохсот осіб і компаній.

Нагадаємо:

2 грудня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

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