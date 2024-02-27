"Початок активної фази російської гібридної війни в Польщі": Дещиця про протести на кордоні України

Польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, на сьогодні мають дві важливі вимоги. Одна з них стосується європейської аграрної політики, а друга – заборони на експорт української сільськогосподарської продукції у Польщу. Подекуди ці протести мають також і антиукраїнський характер.

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів український дипломат Андрій Дещиця та експосол у Польщі (2014- 2022 рр.).

"Так, свідомо чи ні, але ці протести використовують для того, щоб, як мені здається, внести певну напруженість в українсько-польські відносини. Провокаційні та злочинні дії, які також порушують польське законодавство, дуже сильно впливають на відносини між Україною і Польщею. Поліція розпочала слідство, але поки що не встановлено, хто це робить", - розповів він.

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На думку Дещиці, поки що не можна говорити, що провокатори досягли своєї мети і власне, посварили Україну та Польщу. За його словами, все буде залежати від того, як обидві сторони на це реагуватимуть. Адже такі провокаційні дії також негативно впливають і на імідж Польщі.

"Я думаю, що сьогодні наявні елементи російської гібридної війни у цьому протистоянні. Власне ці лозунги, заяви і провокації йдуть нібито від невідомих осіб, як стверджують самі організатори. Мовляв, вони не всіх контролюють, хто приїжджає на ці протести, роблячи якісь заяви, поширюючи неправдиву інформацію, зокрема про те, що українське зерно все ще потрапляє на польський ринок, але воно не надходить уже від літа 2023 року. На мій погляд, такі дії – початок активної фази російської гібридної війни в Польщі", - резюмував Андрій Дещиця.

Нагадаємо, Україна надіслала Польщі пропозицію та чекає на термінову відповідь щодо блокади кордону.

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