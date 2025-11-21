Дональд Трамп ініціював підписанння мирної угоди / © ТСН.ua

Для того, щоб привести переданий Києву американською стороною мирний план у формат, прийнятний для України, будуть потрібні місяці ретельних переговорів.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на неназвану особу, знайому зі змістом плану.

«Навіть якби Зеленський захотів його [запропонований мирний план] підписати, він не зміг би, тому що для цього немає політичної основи. Там багато неприйнятного. Очевидно, що це проросійська угода, написана Дмитрієвим та Віткоффом», — сказав співрозмовник видання.

За його словами, ця угода схожа на угоду щодо корисних копалин [економічне партнерство між Україною та США, яке надає Вашингтону пріоритетний доступ до майбутніх українських ресурсних проєктів], яку переробляли три місяці перш, ніж її було підписано.

«Але ця угода укладається між США, Україною, Росією та Європою, тому я думаю, що переговори триватимуть радше 12 місяців. Я думаю, що це початок мирного процесу, а не кінець», — наголосив співрозмовник видання.

Нагадаємо, делегація високопосадовців армії США зустрілася в четвер, 20 листопада, у Києві з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити шлях до миру. Українському президенту було передано проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для завершення війни.

За інформацією джерел Reuters, Сполучені Штати пригрозили припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити погодитися на рамки мирної угоди, запропонованої за посередництва Білого дому. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.