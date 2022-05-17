Початок визволення бійців з "Азовсталі" та нічний обстріл України: головні новини ночі 17 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 17 травня:
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про початок операції з порятунку бійців з "Азовсталі". Читати далі –>
- Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації із традиційним зверненням в ніч проти 17 травня 2022 року. Він переконаний, що українські герої потрібні Україні живими – це наш принцип. Читати далі –>
- За попередньою інформацією, на Львівщині спрацювала українська система ППО. Про це заявив Максим Козицький - голова Львівської ОВА. Читати далі –>
- Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею. Читати далі –>
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