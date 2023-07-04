Почесна нічия і почесна капітуляція: Піонтковський назвавши дві "партії" в РФ і оцінив, яка переможе

За його словами, простих росіян готують до поразки у війні.

Верхівка в РФ, розуміючи неминучий програш у війні проти України, розділилася на два табори – умовно кажучи "партію почесної нічиї" та "партію почесної капітуляції".

Про це заявив російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський, який живе в США, передає FREEДOM.

"Готує капітуляцію "партія почесної капітуляції". Моє бачення, що вирішують у Москві так. Абсолютно всі розуміють, що Росія війну програла. Верхівка розділилася на два табори: Путін та його найближче оточення... Все, чого зараз домагається Путін – почесна нічия. Він закидає до вас усіляких миротворців, Папу Римського, африканських лідерів... з тією самою ідеєю – перемир'я, частина української території залишається в Росії. Путін продає це своєму населенню як почесну нічию та зберігає свою владу", – каже експерт .

За його словами, значна частина російських політичних діячів та військових розуміють, що це нереально – що Україна та Захід не дадуть Путіну цю почесну нічию.

"І цих людей я називаю "партією почесної капітуляції". Вони розумію, що доведеться піти на кордон 1991 року... Ще півтора роки тому всі вони були в одній партії. Ця партія називалася "Київ – три дні, НАТО збирайте манатки" і забирайтеся геть".

Зараз вони зрозуміли, що поразка неминуча і треба рятувати те, що набагато цінніше, ніж захоплення України чи світове панування, а саме – влада та величезна власність у Росії. Ось це вони хочуть врятувати організованим виходом із війни", – підсумував Піонтковський.

Раніше Андрій Піонтковський заявив, що Путін не здатний віддати наказ про підрив Запорізької АЕС.

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