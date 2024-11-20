Починається шантаж навпаки: ексочільник МЗС висловився про удари по РФ

Проте, що саме відповість очільник Кремля Володимир Путін і чи він розуміє, що для нього наступають "доволі неприємні" часи, поки невідомо.

Росія шантажувала Захід впродовж тривалого часу, зокрема ядерною зброєю, тепер настала черга Заходу висувати умови РФ.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав про це в інтерв'ю NV.

"Чергова новина про те, що Путін запровадив так звану "ядерну стратегію", яка йому дозволить застосовувати ядерну зброю, якщо на Росію полетять балістичні ракети є черговим елементом залякування. Тепер, мені здається, американці думають таким чином: "Подивимося на реакцію РФ — дамо українцям, умовно, два десятки ракет. Вони їх застосують, але так, що мало не здасться, І від тих аеродромів, складів зі зброєю залишаться лише згадки... Подивимося, якою буде реакція Путіна..." — припустив Огризко.

А далі, спрогнозував дипломат, події можуть розгортатися таким чином, що Україна отримає замість умовних 20-ти 200 ракет.

"І тоді в зоні 300 км від військової інфраструктури РФ не залишиться навіть згадки", — додав він.

За його словами, ядерну зброю президент РФ також не застосовуватиме, тому що розуміє, що тоді його промисловість, зокрема і ВПК, буде знищено впродовж 72 годин.

Також Володимир Огризко нагадав, що події із дозволом на завдавання ударів по РФ розпочалися після зустрічі чинного президента Джо Байдена з наступним — Дональдом Трампом.

Раніше політолог Олег Саакян зауважив, якби новообраний президент США Дональд Трамп виступав проти дозволу на використання далекобійної зброї проти РФ, він би заявив про це публічно. Однак наразі про можливу ескалацію говорять лише його прихильники.

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