"Починаються неспокійні часи": очільниця Єврокомісії звернулася до РФ щодо України

В ЄС "не схвалюють спроб РФ розділити Європу на сфери впливу".

У разі нового нападу Росії на Україну Європейський союз застосує нові масштабні санкції проти РФ.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Починаються неспокійні часи. Ми підтримуємо діалог з Росією, але не приймаємо спроби розділити Європу на сфери впливу", - зазначила вона.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що Європейський Союз солідарний з Україною. А також попередила, що у разі посилення агресії Росії проти України ЄС із партнерами застосує санкції.

"Якщо ситуація погіршиться, ми підемо з масштабними санкціями, узгодженими з партнерами", - написала вона.

Тим часом у Сполучених Штатах Америки вважають, що зупинка російського газопроводу "Північний потік-2" - це є єдиний важіль впливу на РФ.

Крім того, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.

Натомість заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков запевняє, що Москва, мовляв, не збирається нападати на Україну і ризику повномасштабної війни в Європі немає.

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