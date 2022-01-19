"Починаються неспокійні часи": очільниця Єврокомісії звернулася до РФ щодо України

В ЄС "не схвалюють спроб РФ розділити Європу на сфери впливу".
У разі нового нападу Росії на Україну Європейський союз застосує нові масштабні санкції проти РФ.
Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
"Починаються неспокійні часи. Ми підтримуємо діалог з Росією, але не приймаємо спроби розділити Європу на сфери впливу", - зазначила вона.
Очільниця Єврокомісії наголосила, що Європейський Союз солідарний з Україною. А також попередила, що у разі посилення агресії Росії проти України ЄС із партнерами застосує санкції.
"Якщо ситуація погіршиться, ми підемо з масштабними санкціями, узгодженими з партнерами", - написала вона.
Тим часом у Сполучених Штатах Америки вважають, що зупинка російського газопроводу "Північний потік-2" - це є єдиний важіль впливу на РФ.
Крім того, влада США підготувала 18 сценаріїв дій на випадок повномасштабного вторгнення РФ до України і обіцяє застосувати обмеження, які можуть завдати "дуже гострого болю" Москві.
Натомість заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков запевняє, що Москва, мовляв, не збирається нападати на Україну і ризику повномасштабної війни в Європі немає.
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