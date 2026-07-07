"Почне відчувати реальність": Зеленський сказав, що змусить Путіна втекти з Москви

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Десятикратне збільшення безпілотників, що летять на Москву змусить російського диктатора втекти звідти. А чим далі Путін буде від Москви, тим ближче завершення війни.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив президент України Володимир Зеленський.

«Коли наші дипстрайки не літали до Москви і Санкт-Петербурга, Путін не дуже про це думав. Він розумів, що війна далеко від Кремля. Безумовно, відчуваючи, що відбувається в Москві, він почне розуміти, що відбувається в Курській області, в Бєлгородській області, в Брянській області. Він почне відчувати реальність», — сказав президент.

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«Коли вже не 100, а тисяча дронів летітиме в бік Москви… він зрозуміє. Як тільки він почне відчувати це особисто, як тільки почне бачити це на власні очі, ви побачите, як радники будуть закликати його переїхати кудись за Урал», — вважає Зеленський.

На його думку, чим далі диктатор буде від Москви — «тим ближчим буде кінець війни».

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що Москва навряд чи візьме участь у будь-яких змістовних переговорах до лютого наступного року.

Видання нагадує, що навіть попри те, що наземний наступ Росії сповільнився до виснажливого та дорогого повзучого стану, Путін наказав своїм військам захопити решту Донецької області до кінця року.

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