Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Почуття зухвалості": очільник ЦРУ розповів про поведінку голови розвідки РФ Наришкіна під час зустрічі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
345
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Почуття зухвалості": очільник ЦРУ розповів про поведінку голови розвідки РФ Наришкіна під час зустрічі

Фото: Associated Press

Директор ЦРУ Бернс розповів про зухвалу поведінку голови російської розвідки Сергія Наришкіна.

Очільник Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс розповів, що під час своєї зустрічі з головою служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним у листопаді 2022 року той поводився дуже зухвало та зарозуміло.

Про це Бернс сказав у інтерв'ю CBSNews.   

"З боку Наришкіна також було дуже зухвале ставлення. Почуття зухвалості та зверхності. Почуття, яке, на мою думку, відображає власну думку Путіна, його власну віру сьогодні в те, що він може змусити час працювати на нього, що він може розмолоти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що зрештою настане політична втома", - розповів Бернс.

Нагадаємо, Вільям Бернс підтвердив можливість того, що Китай може надіслати летальну допомогу Росії у війні проти України.

Читайте також:

Могло бути куди гірше: що приховують 12 пунктів мирного плану Китаю

Могло бути куди гірше: що приховують 12 пунктів мирного плану Китаю

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
345
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація