"Почуття зухвалості": очільник ЦРУ розповів про поведінку голови розвідки РФ Наришкіна під час зустрічі

Очільник Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс розповів, що під час своєї зустрічі з головою служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним у листопаді 2022 року той поводився дуже зухвало та зарозуміло.

Про це Бернс сказав у інтерв'ю CBSNews.

"З боку Наришкіна також було дуже зухвале ставлення. Почуття зухвалості та зверхності. Почуття, яке, на мою думку, відображає власну думку Путіна, його власну віру сьогодні в те, що він може змусити час працювати на нього, що він може розмолоти українців, що він може виснажити наших європейських союзників, що зрештою настане політична втома", - розповів Бернс.

Нагадаємо, Вільям Бернс підтвердив можливість того, що Китай може надіслати летальну допомогу Росії у війні проти України.

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