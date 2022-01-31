Почувається добре і працюватиме дистанційно: Трюдо захворів на COVID-19

Почувається добре і працюватиме дистанційно: Трюдо захворів на COVID-19

Він також закликав усіх зробити бустерне COVID-щеплення.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

"Сьогодні зранку я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Я почуваюся добре й продовжу цього тижня працювати дистанційно, дотримуючись вказівок органів охорони здоров’я”, - написав він на своїй сторінці у мережі Twitter.

Зазначимо, що один із його дітей нещодавно також отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

У канадській столиці Оттаві в суботу, 29 січня, тисячі людей зібралися на Парламентському пагорбі, щоб виступити проти обов'язкової вакцинації від COVID-19. Так званий "Конвой Свободи" розпочався як мітинг далекобійників за скасування мандату на щеплення від коронавірусу для транскордонних працівників, однак згодом перетворився на масову демонстрацію проти надмірного впливу уряду під час пандемії.

Очільника уряду Канади Трюдо та його сім'ю з міркувань безпеки вивезли з дому до безпечного місця, розташованого в "столичному регіоні країни". Точне місцеперебування канадського прем'єра не розголошується.

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