"Подальша допомога є життєво важливою": Блінкен пояснив, чому РФ треба зупинити в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Російську Федерацію потрібно зупинити в Україні, бо РФ може атакувати країну НАТО і втягнути США в ширший конфлікт.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN

"Я думаю, що єдині люди, які будуть щасливі, якщо додатковий бюджетний запит не буде проголосований і схвалений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані, Пекіні", - переконаний Блінкен.

"Для України це абсолютно життєво важливо. Вони досягли значного прогресу за останній рік і відтіснили російську агресію, повернувши понад 50 % території, яка була захоплена з лютого 2022 року", - додав він.

"Водночас зараз Україна потребує подальшої допомоги від США", - підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, що вже цього тижня українського президента Володимир Зеленського у США прийматимуть Байден та запросили на зустріч сенатори: що відомо про важливий візит.

Додамо, що тим часом Франція готова надати допомогу Україні для відновлення її суверенітету та підтримати вступ до ЄС.

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