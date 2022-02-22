"Подальші кроки РФ залежать від реакції світу": заява МЗС України про рішення Росії визнати "незалежність ЛДНР"

Українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну.

Україна засуджує рішення Російської Федерації про визнання "незалежності" створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки".

Про це йдеться в заяві, яка з'явилася на сайті МЗС проти 22 лютого.

Такими діями російська сторона грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Рішення РФ про визнання так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки" не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей.

"Українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у заяві.

На доручення президента України Володимира Зеленського українська дипломатія нині застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті зі своїми колегами з метою координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів з проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ.

"Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі", - резюмують українські дипломати.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

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