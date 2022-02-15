Подальші кроки задля протидії російській агресії: про що домовились Кулеба і Трасс

Подальші кроки задля протидії російській агресії: про що домовились Кулеба і Трасс

Сторони скоординували кроки з протидії втіленню сценарію, за якого Росія остаточно визнає незалежними "ЛДНР".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба узгодив із держсекретаркою у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс наступні кроки задля протидії агресії Росії.

Про це повідомили на сайті уряду у вівторок, 15 лютого.

Під час телефонної розмови Кулеба і Трасс обмінялися оцінками динаміки створеної Росією безпекової кризи та узгодили наступні кроки Києва і Лондона задля стримування РФ від подальшої агресії проти України.

Також читайте Байден та Макрон обговорили свої нещодавні контакти з Путіним та Зеленським: деталі від Білого дому

Український міністр подякував Британії за масштабну безпекову та фінансову підтримку держави на тлі агресивних дій РФ.

Трасс підтримала ініціативу України щодо залучення механізмів зменшення небезпеки згідно з Віденським документом і запевнила у підтримці українських ініціатив в ОБСЄ.

Кулеба також наголосив на деструктивності дій Держдуми РФ, спрямованих на визнання частиною Росії окупованих районів Донецької та Луганської областей. Міністр вкотре заявив, що в разі ухвалення відповідного рішення керівництвом Росії, РФ фактично вийде з Мінських угод. Тож сторони скоординували кроки з протидії втіленню такого сценарію.

Кулеба і Трасс також приділили окрему увагу підготовці до започаткування нового тристороннього формату співпраці України, Польщі та Великої Британії.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши відповідний законопроєкт. Документ скерували на розгляд Путіну і останнє слово за ним.

Водночас в МЗС України заявили, що позиція держави залишається незмінною: визнання Росією "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських угод.

Кулеба дав відповіді на питання про загрозу вторгнення Росії та методи стримування | Новини України

Читайте також: