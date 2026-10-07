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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Подарунок Путіну на день народження": Зеленський зробив емоційну заяву про масовану атаку по Україні

Зеленський наголосив, що російська армія зробила «подарунок» Путіну на день народження, цинічно знищивши п’ятиповерхівку у Прилуках.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки масштабної нічної російської атаки із використанням ракет і безпілотників. Під ударом опинилися житлові квартали та критична інфраструктура у 12 областях. Глава держави закликав партнерів посилити українську ППО ракетами до систем Patriot.

Про це Зеленський написав у Мережі.

«Сьогодні Путіну на день народження російська армія «подарувала» знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей», — йдеться у заяві президента.

За його словами, під завалами зруйнованої будівлі ще можуть перебувати люди. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальні роботи, намагаючись знайти всіх, хто може залишатися під уламками.

Зеленський розкрив наслідки атаки 7 жовтня

Зеленський також повідомив про пошкодження внаслідок російських ракетних ударів п’яти багатоквартирних будинків у Дніпрі та чотирьох багатоповерхівок у Кременчуці. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. У Запоріжжі російський дрон пошкодив багатоповерховий будинок. Крім того, у Києві загинули двоє людей, ще двоє — в Олександрії.

«Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих», — зазначив глава держави.

Він також звернув увагу, що загалом цієї ночі російські війська атакували інфраструктуру Києва та ще 12 областей. Однією з основних цілей ворога, за словами Зеленського, була українська енергетична інфраструктура.

«Росіяни хотіли ударити болісно й показово. Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також „шахеди“. На жаль, вдалося збити лише частину», — поінформував президент.

Він наголосив, що російська балістика залишається одним із найбільших викликів для України.

«І пакети ППО для нас зараз — це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до „петріотів“, які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає», — резюмував Зеленський.

Масована атака РФ на Україну 7 жовтня — які наслідки

Нагадаємо, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на низку регіонів України. Під ударами опинилися Київ та область, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро та область, Кіровоградщина і Прилуки на Чернігівщині. ППО знешкодила 161 повітряну ціль, проте зафіксовано влучання на 18 локаціях.

  • У Києві наслідки ударів є у чотирьох районах: в Оболонському та Шевченківському — нежитлова забудова, у Подільському загорілася офісно-складська будівля, а в Дарницькому через падіння уламків на території гаражного кооперативу загинули двоє людей.

  • На Київщині в Обухівському районі пошкоджено склади, а внаслідок влучання у центрі реабілітації птахів «Садиба Нюшанік» згорів стаціонар із птахами та тваринами.

  • У Кременчуці ворог влучив у житловий район, пошкодивши багатоквартирні будинки — щонайменше двоє людей загинули, місто зазнало масштабних руйнувань інфраструктури.

  • У Запоріжжі атакували транспортний об’єкт.

  • У Дніпрі пошкоджено промислове підприємство, багатоповерхівки та спортклуб, а на Дніпропетровщині двоє поранених.

  • На Кіровоградщині в Олександрії внаслідок ракетного удару по промисловому об’єкту загинула жінка, троє травмовані, двоє не виходять на зв’язок.

  • У Прилуках крилата ракета влучила у житлову багатоповерхівку — за попередніми даними ДСНС, загинуло четверо людей, 20 травмовано (серед них троє дітей), також пошкоджено Центр творчості дітей та юнацтва і підприємство.

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