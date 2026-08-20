"Подарунок Росії ": у CNN оцінили заклик Федорова до виборів під час війни

Ексміністр оборони України Михайло Федоров / © Getty Images

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Заклик ексміністра оборони України Михайла Федорова провести вибори в умовах війни викликав гостру дискусію та вдарив по позиціях президента Володимира Зеленського. Проте експерти застерігають, що такий процес не лише технічно неможливий, а й може призвести до повного внутрішнього хаосу та стати вигідним подарунком для Москви.

Про це йдеться у статті CNN.

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«Заклик звільненого міністра оборони Михайла Федорова провести президентські вибори під час війни б’є просто в серце вразливих місць Зеленського. Падіння його популярності, непослідовність у ключових кадрових рішеннях та втягнутість у корупційні звинувачення позначилися на його рейтингах», — пишуть автори матеріалу.

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Тепер Федоров закликає до простого демократичного кроку: проведення виборів.

«Демократія не може бути заручником Росії. Ми боремося саме тому, що хочемо залишатися вільною європейською державою», — заявив він у виступі буквально через кілька хвилин після затвердження нового міністра оборони.

Водночас, як і багато інших питань воєнного часу, тема виборів значно складніша, ніж здається на перший погляд.

Чому провести вибори в Україні зараз практично неможливо?

На практиці організувати вибори нині майже нереально. Експерти з виборчих процесів здебільшого сходяться на тому, що навіть за умов миру Україні знадобилося б близько шести місяців для проведення законодавчих змін і підготовки технологічної інфраструктури, необхідної для голосування за європейськими стандартами. Водночас ані припинення вогню, ані завершення бойових дій наразі не проглядаються.

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У статті зазначається, що проведення неповноцінних виборів або голосування, результати якого могли б поставити під сумнів легітимність переможця, стало б значним подарунком для Москви. Кремль, попри власний постановочний виборчий процес у Росії, неодноразово поширював тезу про нібито нелегітимність Зеленського через неможливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану.

Крім того, виборчий процес здатен фактично паралізувати роботу Києва. Сторона, яка зазнає поразки, могла б блокувати законодавчі зміни та постійно послаблювати позиції президента. У результаті Україна ризикувала б зазнати поразки зсередини.

Чи можливе дистанційне голосування в умовах війни?

Федоров має репутацію інноваційного реформатор, тож теоретично його технологічні навички могли б допомогти змінити виборчу систему і зробити дистанційне голосування можливим навіть в умовах війни. Проте навіть цифрова система, яка дозволила б проголосувати військовим безпосередньо на передовій, мала б серйозні обмеження. Тисячі українців досі вважаються зниклими безвісти, а їхній статус залишається невизначеним. Крім того, така система, ймовірно, залишила б поза виборчим процесом мільйони пенсіонерів, які не користуються цифровими технологіями.

Окреме питання — як забезпечити участь українців, які перебувають на окупованих територіях, або мільйонів біженців за кордоном. Як організувати захищене від фальсифікацій голосування в десятках консульств по всій Європі та інших країнах? І чи матиме військовослужбовець у траншеї, де поганий зв’язок і постійно тривають бойові дії, достатньо часу, щоб ознайомитися з кандидатами та зробити свій вибір? Чи, можливо, його головним завданням має залишатися захист країни?

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«Це був би цілковитий безлад. Будь-які вибори, проведені під час війни, найімовірніше, стали б подарунком Росії, яка має напрацьований досвід дезінформації та дестабілізації виборчих процесів. Європа отримала б результат, який або став би поспішною фіктивною підтримкою Зеленського, або невдалою та неповною передачею влади іншому політику», — йдеться у статті.

Наслідки заклику Федорова до виборів під час війни

За оцінками CNN, зрештою заклик Федорова може лише послабити позиції Зеленського, загострити дискусію щодо його виборчої легітимності та посилити вимоги до припинення війни. Цим протистоянням неодмінно спробує скористатися Москва. А президент США Дональд Трамп у моменти, коли політичний маятник хитнеться й Україна раптом опиниться в ролі «поганого хлопця», знову може назвати Зеленського «диктатором».

Ініціатива Федорова має добру мету — не допустити, щоб війна знищила демократичні принципи України. Проте водночас вона не враховує, наскільки далеко країні ще належало пройти до європейських стандартів навіть до початку повномасштабної війни, а також наскільки складніше стало просуватися цим шляхом в умовах щоденних і нічних російських обстрілів.

У статті резюмується, що ексміністр оборони має рацію в тому, що демократичні ідеали не повинні зникати через війну — інакше виникає питання, заради чого взагалі ведеться боротьба. Але водночас українці не мають гинути через те, що їхні лідери послаблюють державу, намагаючись будь-якою ціною досягти ідеалів, які в нинішніх умовах можуть виявитися недосяжними.

Нагадаємо, звільнення Федорова супроводжувалися громадськими протестами, але Рада підтримала нового очільника Міноборони Євгенія Хмару 312 голосами. Федоров, втративши посаду після відмови від інших пропозицій, виступив із критикою влади та закликом до пошуку механізмів проведення виборів під час війни, чим сигналізував про перехід в опозицію. Це викликало неоднозначну реакцію суспільства і політиків через відсутність згадок про мир, а політологи зазначають появу нового публічного опонента чинній владі.

За даними ЗМІ, тепер Федоров планує поїздку до США, де може зустрітися з представниками Вашингтона. В Офісі президента заявили, що не мають інформації про такі плани.

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