Подарунок Трампу: після смерті сенатора Грема в США змінили його санкційний законопроєкт проти РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 14 липня, американські сенатори від Республіканської та Демократичної партій представили оновлену версію комплексного законопроєкту про санкції проти Росії. Документ спрямований на посилення тиску на офіційних осіб РФ та зменшення залежності третіх країн від російських енергоносіїв. Проте головною зміною стало суттєве пом’якшення тарифних загроз для великих імпортерів, таких як Китай та Індія, з метою залучення ширшої підтримки документа.

Про це пише Reuters.

Домовленість із Трампом та пам’ять про Грема

Просування законопроєкту розпочалося лише за день до раптової смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який помер у суботу, 11 липня. Під час свого останнього візиту в Україну в п’ятницю Грем оголосив, що досяг принципової домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо руху цього документа вперед. Помічники сенаторів висловлюють оптимізм щодо шансів на ухвалення, оскільки документ вже має 26 співавторів і отримав політичне схвалення з боку Білого дому.

Реклама

Під час розмови з журналістами Трамп підтвердив свою підтримку, назвавши це даниною пам’яті Грема. За його словами, сенатор хотів цього понад усе. Трамп висловив впевненість, що законопроєкт буде ухвалено.

«Ми досить впевнені щодо його шляху. Це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він хотів цього понад усе», — заявив Дональд Трамп.

Як саме пом’якшили санкції

Оригінальний законопроєкт, представлений Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем у квітні 2025 року, пропонував запровадити єдине тарифне мито у розмірі 500% для будь-яких покупців російських енергоносіїв. В оновленій версії цю загрозу суттєво зменшили. Помічники сенаторів пояснили, що це компроміс, необхідний для отримання підтримки всіх сторін і реального просування ініціативи.

Тепер максимальне мито у 100% пропонують накладати лише на п’ять найбільших покупців російської сирої нафти, а не застосовувати загальний тариф для всіх. Також документ передбачає винятки для країн, що імпортують менше ніж 15% російського газу і роблять значні кроки для зменшення цієї залежності. Потенційно під це звільнення можуть потрапити Японія, Франція, Угорщина та Бельгія.

Реклама

Удар по «тіньовому флоту» та право Трампа скасовувати санкції

Попри пом’якшення тарифів для третіх країн, законопроєкт зберігає жорсткі обмеження проти самої Росії, зокрема проти «тіньового флоту» танкерів, які не використовують західні морські послуги. Також під санкції потрапляють російські фінансові установи, зокрема й Центральний банк РФ, та найбільші державні енергетичні проєкти, такі як «Ямал СПГ» та «Арктик СПГ» 1, 2 і 3.

Суттєвою політичною поступкою Білому дому стала нова норма, яка дозволяє Трампу скасовувати санкції. Він зможе це робити, якщо вирішить, що це відповідає національним інтересам США. Трамп також запропонував додати до законопроєкту санкції проти Ірану та «Хезболли», назвавши це «дуже великою річчю». Однак Річард Блюменталь закликав просуватися саме з поточною версією, погодженою з президентом.

«З усією повагою до президента, він схвалив цей законопроєкт, і ми маємо рухатися вперед із цим законопроєктом, а не відкривати його, на мою думку, для інших потенційних цілей», — наголосив сенатор Блюменталь.

Нагадаємо, ЄС знову не погодив новий пакет санкцій проти Росії. Вранці 15 липня посли держав-членів ЄС знову зберуться в Брюсселі, щоб зе раз спробувати досягти компромісу щодо нового пакета обмежень.

Реклама

Новини партнерів