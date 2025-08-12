- Дата публікації
Податковий комітет Ради підтримав законопроєкти про компенсацію капітальних інвестицій через податки — Кисилевський
За словами нардепа, закон, на який чекають усі промисловці, стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні".
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 12 серпня схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають компенсацію капітальних інвестицій через податки.
Про це повідомив ініціатор законопроєктів, народний депутат України Дмитро Кисилевський.
"Профільний комітет схвалив інтеграцію в українське законодавство успішно застосованого в ЄС механізму компенсації капітальних інвестицій через податки. Далі — розгляд у Раді. Цього закону чекають усі промисловці. Він стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні", — зазначив Дмитро Кисилевський.
Авторами законопроєктів №13414 та №13415 є народні депутати Дмитро Кисилевський, Данило Гетманцев, Андрій Мотовиловець — загалом 55 депутатів з різних фракцій і груп.
Інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:
Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;
Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
Витрати на придбання виробничого обладнання;
Витрати на придбання земельної ділянки.
Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись через такі податки:
Податок на прибуток;
Імпортний ПДВ на обладнання;
Імпортне мито на обладнання;
Податок на майно;
Земельний податок.
Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:
Від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;
Від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;
Від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.
Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових.
Політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає програми підтримки бізнесу з фокусом на переробну промисловість. Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів "5-7-9", грантів 8 млн грн на обладнання і 16 млн грн на відновлення, індустріальні парки, підтримка проєктам зі значними інвестиціями (від 12 млн євро), спрощення зміни цільового призначення землі, страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.