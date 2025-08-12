ТСН у соціальних мережах

Податковий комітет Ради підтримав законопроєкти про компенсацію капітальних інвестицій через податки — Кисилевський

За словами нардепа, закон, на який чекають усі промисловці, стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні".

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 12 серпня схвалив до розгляду у першому читанні законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають компенсацію капітальних інвестицій через податки.

Про це повідомив ініціатор законопроєктів, народний депутат України Дмитро Кисилевський.

"Профільний комітет схвалив інтеграцію в українське законодавство успішно застосованого в ЄС механізму компенсації капітальних інвестицій через податки. Далі — розгляд у Раді. Цього закону чекають усі промисловці. Він стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні", — зазначив Дмитро Кисилевський.

Авторами законопроєктів №13414 та №13415 є народні депутати Дмитро Кисилевський, Данило Гетманцев, Андрій Мотовиловець — загалом 55 депутатів з різних фракцій і груп.

Інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

  • Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

  • Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

  • Витрати на придбання виробничого обладнання;

  • Витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись через такі податки:

  • Податок на прибуток;

  • Імпортний ПДВ на обладнання;

  • Імпортне мито на обладнання;

  • Податок на майно;

  • Земельний податок.

Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:

  • Від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;

  • Від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;

  • Від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових.

Політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає програми підтримки бізнесу з фокусом на переробну промисловість. Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів "5-7-9", грантів 8 млн грн на обладнання і 16 млн грн на відновлення, індустріальні парки, підтримка проєктам зі значними інвестиціями (від 12 млн євро), спрощення зміни цільового призначення землі, страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.

