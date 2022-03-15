"Подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили", - Байден

Президент запевнив, що США нададуть гуманітарну допомогу для порятунку українців.
Президент США Джо Байден обіцяє підтримку Україні та її громадянам у боротьбі проти Росії.
Про це Байден написав у твіттері.
"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми будемо вітати українських біженців з розпростертими обіймами", - зазначив президент.
Раніше США ухвалили надання Україні допомоги на 13,6 млрд доларів.
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