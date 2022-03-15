"Подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили", - Байден

"Подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили", - Байден

Президент запевнив, що США нададуть гуманітарну допомогу для порятунку українців.

Президент США Джо Байден обіцяє підтримку Україні та її громадянам у боротьбі проти Росії.

Про це Байден написав у твіттері.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російської сили. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми будемо вітати українських біженців з розпростертими обіймами", - зазначив президент.

Раніше США ухвалили надання Україні допомоги на 13,6 млрд доларів.

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