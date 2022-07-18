Подібні питання не можуть вирішуватися кулуарно: Венедіктова прокоментувала своє відсторонення

Венедіктова зазначила, що не сперечатиметься з рішенням президента, але звернула увагу, що є лише одна процедура звільнення генпрокурора.

Ірина Венедіктова прокоментувала своє відсторонення президентом Зеленським з посади генпрокурора.

Про це вона написала у Facebook.

Венедіктова закликала не розповсюджувати від її імені будь-які твердження, які не мають до неї жодного стосунку. Вона заявила, що наразі утримається від детальних коментарів і пообіцяла розповісти про своє відсторонення пізніше.

"Відповідально заявляю, що станом на зараз я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримаюся від коментарів з однієї простої причини – не час. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", – зазначила Венедіктова.

Відсторонена генпрокурорка певна, що продемонструвала гарні результати роботи на своїй посаді.

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"Розмови на подібні теми в цьому колі людей – це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі.

Я не можу і не збираюсь сперечатися із думкою чи рішенням президента – президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом", – сказала вона.

Венедіктова пообіцяла прийти на звіт до Верховної Ради, якщо нардепи зареєструють відповідну постанову.

Нагадаємо, вчора, 17 липня, стало відомо, що Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ.

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