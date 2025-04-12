Поділ України на зони: що пропонують радники Трампа для "швидкого завершення війни"

Радники Трампа пропонують поділити Україну / © ТСН.ua

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Радники президента США Дональда Трампа пропонують йому поділити Україну на певні зони, або віддати окуповані території РФ задля швидкого досягнення миру.

Що відомо — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Трампа пропонують віддати РФ чотири області України

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф запропонував Дональду Трампу підтримати передачу Росії чотирьох областей України. Віткофф вважає, що це допоможе «швидко завершити війну», передає Reuters з посиланням на джерела.

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Йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

«За словами Віткоффа, найшвидшим способом досягти припинення вогню в Україні було б підтримати стратегію, яка передала б Росії право власності на чотири східні українські регіони, які вона намагалася незаконно анексувати 2022 року», — пише агентство.

Reuters зазначає, що цю тезу Віткофф висловлював раніше в інтерв’ю Такеру Карлсону.

Проти Віткоффа виступив спецпредставник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог. Він заявив, що попри готовність України вести переговори, щодо окупованих територій, країна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю територій Росії.

Поділ України на зони контролю

Своєю чергою, Келлог запропонував поділити Україну на зони контролю, подібно до повоєнного Берліна 1945 року, пише The Times.

Видання процитувало Келлога, який провів аналогію з поділом Берліна після Другої світової, де захід України контролювали б британські та французькі війська, а схід — російські, з демілітаризованою зоною між ними під охороною ЗСУ.

Такий сценарій передбачає поступку окупованими територіями.

Згодом Кіт Келлог заявив, що журналісти спотворили його слова про «розподіл» України.

Він мав на увазі розміщення сил підтримки після припинення вогню в Україні.

«Я говорив про сили підтримки, які можуть діяти після досягнення припинення вогню, аби зміцнити суверенітет України. Коли згадував „розподіл“, мав на увазі зони відповідальності союзних сил (без участі американських військ). Я не мав на увазі поділ України як держави», — зазначив Келлог.

Реакція Кремля

Кремлівський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що не хоче бачити іноземні військові контингенти в Україні.

Своєю чергою «Посол» так званої «ЛНР» в Росії Родіон Мірошник відреагував на заяву спецпредставника США Кіта Келлога та заявив, що про поділ України на зони контролю «є одним із варіантів заморозки конфлікту», передає росЗМІ Однак, він наголосив, що це може призвести до нової ескалації.

Згодом Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров цинічно прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського під час обговорення миротворчої місії про те, що в Україні потрібні не просто миротворці, а бойові підрозділи іноземних військ.

«Зеленський сказав, що їм не потрібні миротворці, їм потрібні бійці. Шизофренія цих взаємовиключних заяв є очевидною», — грубо відреагував головний дипломат Росії.

Чим загрожує зональний поділ України

Журналіст і публіцист Віталій Портников прокоментував план Келлога щодо поділу України на зони та пояснив у чому може бути небезпека.

Він зауважив, що перша зона — це окуповані Росією території, там припиняється вогонь. Там перебувають російські війська по одну лінію фронту і українські війська по іншу.

Потім території до Дніпра, де перебувають Збройні сили України. І потім — території за Дніпром, де перебувають Збройні сили України, Великої Британії та Франції.

Публіцист Портников вважає, що Путін ніколи не прийме цей варіант, оскільки він блокує повну окупацію. США розглядають присутність союзників як можливий шлях до миру.

Також він попередив, що у даній ситуації може трапитися що завгодно, і слід бути готовими до різних сценаріїв.

Нагадаємо, раніше Портников пояснив, що станеться у разі відведення українських військ з низки областей, на які претендує РФ.

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