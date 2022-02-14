Поділяємо спільне бачення: Зеленський та Шольц обговорили підходи мирного врегулювання на Донбасі

15 лютого Шольц відвідає Москву.

Президент Володимир Зеленський заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, який наразі перебуває з офіційним візитом в Україні, має спільне бачення щодо мирного врегулювання війни на Донбасі.

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Про це глава української держави сказав 14 лютого під час спільного брифінгу з очільником німецького уряду у Києві.

"Ми обговорили останні кроки щодо мирного врегулювання. За короткий час нам вдалося провести два раунда переговорів політичних радників "нормандської четвірки" в Парижі та Берліні. Хочу відзначити, важливо, що ми з паном Шольцем поділяємо спільне бачення щодо мирного підходу", - заявив Зеленський.

Президент України також висловив сподівання, що найближчим часом може відбутися і саміт лідерів країн "нормандської четвірки".

"Ми очікуємо, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитися про проведення саміту лідерів N4. Завтра федеральний канцлер буде у Москві, де представлятиме німецьку позицію і об'єднану позицію усієї трансатлантичної спільноти, пріоритетом якої є незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України", - додав Зеленський.

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