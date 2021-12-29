"Подивимося": Байден лаконічно відповів на питання про ймовірність зустрічі з Путіним через Україну

"Подивимося": Байден лаконічно відповів на питання про ймовірність зустрічі з Путіним через Україну

Адміністрація Байдена наполягає на тому, що переговори з Москвою щодо України мають відбуватися у тісній координації з європейськими союзниками.

Президент США Джо Байден сказав: "Подивимося", відповідаючи на запитання ЗМІ про те, чи зустрінеться він 10 січня з президентом Росії Володимиром Путіним, того ж дня, коли американська та російська урядові делегації мають провести переговори з питань безпеки в Європі.

Про це повідомив "Голос Америки".

Переговори в рамках Діалогу щодо стратегічної стабільності відбудуться на початку січня, але інформації про участь у них президентів США та Росії немає.

На переговорах обговорюватимуться побоювання США та країн-союзників щодо зростання напруженості навколо України.

Поки що Білий дім не відповів на запитання журналістів, чи мав Байден на увазі саме ці переговори, відповідаючи на запитання про свою можливу зустріч з Путіним.

Зазначимо, що адміністрація Байдена наполягає на тому, що переговори з Москвою щодо України мають відбуватися у тісній координації з європейськими союзниками.

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Наразі невідомо, хто очолить делегації США та Росії на переговорах, які відбудуться 10 січня. Під час пресбрифінгу один із журналістів попросив Неда Прайса, офіційного представника Держдепартаменту, підтвердити інформацію про те, що американську делегацію очолить Венді Шерман, заступник держсекретаря. Прайс відмовився підтверджувати цю інформацію, заявивши, що всі подробиці стануть відомими найближчими днями.

Зустріч проводиться у рамках ініціативи із запуску Діалогу зі стратегічної безпеки, висунутої Байденом та Путіним під час саміту в Женеві 16 червня. Початковою метою започаткування такого формату переговорів були розробка та підписання нових договорів про контроль над ядерними озброєннями.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що переговори Росії та США щодо гарантій безпеки пройдуть відразу після новорічних канікул.

Нагадаємо, що російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, що стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени України. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від прийняття до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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