"Подивимося, хто виграє": Сікорський прокоментував слова Лукашенка про підготовку до війни

Польський міністр відповів, що він думає про заяву самопроголошеного президента Білорусі біля кордонів його держави.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про підготовку його держави до війни.

Про це інформує видання "Зеркало".

У повідомленні вказано, що Сікорський прибув до столиці Бельгії, де у штаб-квартирі НАТО від 3 до 4 квітня триває зустріч голів МЗС країн Альянсу.

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Перед початком заходу журналісту видання вдалося дізнатися у польського міністра, що він думає про заяву Лукашенка біля кордонів його держави.

Так, оментуючи заяву Лукашенка, Сікорський відповів: "Нехай спробує. Подивимося, хто виграє".

Нагадаємо, 2 квітня перебуваючи біля польського кордону, Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни проти "недружніх держав". Так, ведеться підготовка підрозділів, до військ постачаються різні види озброєнь та техніки.

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