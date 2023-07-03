"Подивися, що відбувається в Україні": Подоляк відповів Обамі на заяви щодо Криму

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував слова Барака Обами про російське вторгнення до України.

Про це пише УНІАН.

У коментарі опозиційному журналісту Майклу Накі він назвав жахливим недавній виступ 44 президента Сполучених Штатів Америки, в якому той заявив, що "збройного вторгнення до Крима" 2014 року нібито не було, а вони не дали Путіну продовжити напад.

"Він же не задає навіть питання сам собі: "А ти точно знизив ризики? Ти війну точно попередив? Війни точно немає? Подивися зараз на карту і подивися, що відбувається в Україні. У прямому ефірі, включи і подивися - ти точно попередив війну, виявляється? А це що?"- сказав Подоляк.

Нагадаємо, 44-й президент США Барак Обама заявив, що зумів стримати "удар Росії" під час її нападу на Україну девять років тому. Мовляв, анексія Криму була закономірною, "бо 2014 року у Криму було багато російськомовних людей, симпатиків поглядів, які представляла РФ".

"З огляду на те, в якому стані перебувала тоді Україна, та які настрої переважали на той момент в Європі, я вважаю, що ми повністю стримали удар. Ми кинули виклик Путіну тими інструментами, які у нас були на той час", – заявив Обама.

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