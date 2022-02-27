Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Подивіться, що ви коїте": у Мережі показали фото дітей, які в укритті рятуються від російських ракет

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Подивіться, що ви коїте": у Мережі показали фото дітей, які в укритті рятуються від російських ракет

Юлія Палійчук

Фото опублікувала спікерка "Слуги народу".

В Україні після нападу Росії чимало сімей з дітьми змушені ховатися в підвалах чи спеціальних укриттях через небезпеку з боку ворога. 

Світлину того, як ховаються від російсько-фашистських ракет і снарядів, опублікувала у своєму Telegram речниця "СН" Юлія Палійчук.

"Ось так дітки в Києві рятуються від російсько-фашистських ракет і снарядів. Подивіться, росіяни, що ви коїте!", - йдеться в дописі до фото.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Як дитячі будинки та прийомні родини евакуюють дітей

Як дитячі будинки та прийомні родини евакуюють дітей
Наступна публікація