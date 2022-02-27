"Подивіться, що ви коїте": у Мережі показали фото дітей, які в укритті рятуються від російських ракет

"Подивіться, що ви коїте": у Мережі показали фото дітей, які в укритті рятуються від російських ракет

Фото опублікувала спікерка "Слуги народу".

В Україні після нападу Росії чимало сімей з дітьми змушені ховатися в підвалах чи спеціальних укриттях через небезпеку з боку ворога.

Світлину того, як ховаються від російсько-фашистських ракет і снарядів, опублікувала у своєму Telegram речниця "СН" Юлія Палійчук.

"Ось так дітки в Києві рятуються від російсько-фашистських ракет і снарядів. Подивіться, росіяни, що ви коїте!", - йдеться в дописі до фото.