Події в Ірані можуть бути вигідними для України — дипломат

Ситуація навколо Ірану має як ризики, так і можливі вигоди для України.

Протести проти влади Ірану

Протести проти влади Ірану / © Associated Press

Розвиток подій в Ірані потенційно може мати позитивні наслідки для України, адже у разі зміни влади Тегеран здатен змінити зовнішньополітичний курс і припинити підтримку Росії.

Про це в етері Еспресо заявив президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол Володимир Хандогій.

За його словами, ситуація навколо Ірану має як ризики, так і можливі вигоди для України. Ключовим позитивним сценарієм він назвав зміну влади в країні.

«Історія з Іраном має дві сторони. Одна сторона позитивна, яка може зіграти на руку Україні. Це станеться у випадку, коли влада в Ірані зміниться — безумовно, за допомогою США — то зміниться зовнішня політика Ірану із підтримки РФ на лояльність до США», — зазначив Хандогій.

Дипломат наголосив, що у такому разі Росія втратить важливу військову підтримку з боку Тегерана.

«Плюсом буде те, що військова підтримка, яку Іран надає Росії, буде припинена. Щонайменше „шахеди“, які Іран надає російській стороні, можна буде спрямувати в інший бік», — пояснив він.

Водночас Хандогій визнав, що ситуація може мати і негативні наслідки, зокрема через відволікання уваги міжнародних партнерів від війни в Україні.

«Звісно, відволікання медійної уваги, а головне — військово-технічної уваги від потреб України до необхідності вирішувати проблеми в Ірані може зіграти негативно», — сказав дипломат.

Однак, за його оцінкою, у разі досягнення протестувальниками та США своїх цілей загальний результат буде сприятливим для України.

«Розвиток подій в Ірані, якщо він завершиться досягненням тих цілей, які перед собою ставлять протестувальники й США, скоріш за все, зіграє на руку Україні», — підсумував Хандогій.

Раніше повідомлялося, що США терміново виводять персонал з ключових баз на Близькому Сході після погроз Тегерана завдати ударів у відповідь.

Ми раніше інформували, що Китай не схвалює погроз президента США Дональда Трампа завдати удару по режиму в Ірані через жорстоке придушення владою протестів.

