"Події в Україні – це не чужа війна": у Білому домі озвучили, що буде, якщо Путін доб'ється успіхів

Білий дім звернув увагу американських законодавців на останні заяви російського диктатора щодо його намірів досягти своїх цілей у своїй агресії проти України.

Білий дім закликав Конгрес США не зволікати з ухваленням нової допомоги нашій країні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Майже через 20 місяців після початку жорстокого й варварського вторгнення, Путін заявив сьогодні, що його агресія в Україні не завершиться, і мир настане лише тоді, цитую, «коли наші цілі будуть досягнуті», - підкреслив представник Білого дому.

За його словами, всім відомо, що це означає.

«Але я дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно й чітко», - зазначив Кірбі.

Він продовжив, що в той час, як члени Палати представників роз’їдуться цього тижня по домах на різдвяні свята, український народ надалі переживатиме обстріли мирних міст, які Росія націлює по критично важливій інфраструктурі.

«Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз, а не після різдвяного яєчного лікеру», - наголосив представник адміністрації Байдена.

Кірбі також підкреслив, що події в Україні – це не чужа війна: «Путін кидає виклик безпосередньо міжнародному порядку, який ми допомагали будувати, він кидає виклик Статуту ООН, він кидає виклик розумінню суверенітету, він кидає прямий виклик демократії».

У разі, якщо такі диктатори як Путін добиватимуться успіхів, «це матиме глибокі наслідки для свободи й процвітання в усьому світі». Саме тому Америка не може собі дозволити відмовитися від допомоги. У цьому зв’язку Кірбі нагадав слова президента Байдена про те, що коли диктатори не розплачуються за свою агресію, вони просто йдуть далі.

Кірбі заявив, що весь світ – і суперники, і друзі Сполучених Штатів – зараз стежать за тим, чи зможе Конгрес затвердити запит президента з додатковим фінансуванням.

«Бездіяльність – теж дія. Нам давно пора діяти на захист наших інтересів національної безпеки»,- зауважив представник Білого дому.

Нагадаємо, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що ухвалити допомогу Україні до Різдва неможливо — навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

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