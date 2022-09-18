"Подобається чи ні, терпи красуне": Піонтковський розказав, як принизили Путіна на засіданні ШОС

Інші лідери держав чітко вказали Путіну на його місце: посадили на низький диван та змушували чекати на свій приїзд.

Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в етері телеканалу Freeдом.

Він зазначив, що Путін намагався пояснити Сі Цзіньпіну про війну в Україні, коли китайський лідер висловив своє ставлення до дій РФ. Він також додав, що Путіна під час зустрічі лідер країн на ШОС посадили нижче за Ердогана, що свідчить про те, що диктатор втрачає свій вплив.

"Киргизькі та таджицькі політики також помстились Путіну, змушуючи його чекати на них. Це раніше він змушував на себе чекати, а тепер йому показують його місце. Йому просто повертають його фразу: "подобається чи ні - терпи, моя красуне". Це все зробили ЗСУ. На зустрічі ШОС більшість були диктатори. Але по різному ставляться до диктаторів-переможців і до диктаторів-лузерів. У Путіна був жалюгідний вигляд побитого пса. А його прес-конференція перед журналістами, де він з одного боку намагався погрожувати, а водночас він почав заявляти про мир. Хоча у Москві від нього чекали того, що він ледь чи не повернеться з мільйоном китайських добровольців, які сунуть на Львів чи Варшаву. Тепер доведеться це пояснити з бункера", - сказав Піонтковський.

Нагадаємо, прем'єр Індії публічно посварив Путіна за вторгнення до України.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц, який час від часу телефонує російському президенту Володимиру Путіну, розповів про певні зрушення у риториці "фюрера".

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