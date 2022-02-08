Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Подобається — не подобається, терпи, моя красуне": як Путін прокоментував Мінські угоди

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Подобається — не подобається, терпи, моя красуне": як Путін прокоментував Мінські угоди

Associated Press

Російський президент вважає, що Мінські угоди треба виконувати.

Російський президент Володимир Путін висловився про позицію Києва щодо Мінських угод.

Про це він заявив під час пресконференції після спілкування із президентом Франції Еммануелем Макроном. Відеозапис із пресконференції за підсумками переговорів з лідером Франції Еммануелем Макроном у Москві з'явився в Мережі.

"...заявив (Володимир Зеленський — ред. ), що жоден пункт не подобається з Мінських угод. Подобається — не подобається, терпи, моя красуня. Треба виконувати, інакше не вийде", — зауважив Путін.

"Подобається - не подобається, терпи, моя красуне" - це фраза з пісні "Червоної цвілі" обігрує казку про сплячу царівну. Попри таке джерело, фразу нерідко застосовують у публічних виступах.

"Червона пліснява" - рок-група, заснована в 1989 році. Вона відома виконанням пісень з великим змістом ненормативної лексики, а також куплетів, частушок, казок, музичних пародій, віршів та анекдотів.

Читайте також:

Клімкін заявив, що Мінські домовленності не мають юридичної сили

Клімкін заявив, що Мінські домовленності не мають юридичної сили

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація