Подолала 100-річний антирекорд: республіканці з дев’ятої спроби провалили обрання спікера Палати представників

Вперше за сто років: республіканці у Палаті представників дев'ять разів провалили спроби обрати спікера.

Про це пише Укрінформ.

Щоб розблокувати роботу законодавчого органу, законодавці в нижній палаті американського парламенту ініціювали десятий раунд голосувань.

Республіканці, які висунули головним кандидатом свого партійного лідера Кевіна Маккарті, досі не продемонстрували політичної єдності. За результатами голосувань, Маккарті щоразу не вистачало всього 17 голосів своїх однопартійців. Бо два десятки його соратників, які представляють консерваторів та протрампівське крило, категорично відмовляються підтримувати його кандидатуру.

Його однопартійці висувають інших кандидатів та голосують за них.

Республіканцям навіть не допомогли перерви між голосуваннями, щоби домовитися всередині власної політичної сили.

А демократи, які у 2023 році перебувають у меншості в нижній палаті, демонструють, що вони не мають жодних розбіжностей у своїй позиції. Вони висувають на посаду спікера свого партійного лідера Хакіма Джеффріса і під час кожного голосування не ще втратили жодного голосу на його підтримку.

Нагадаємо, що рівно 100 років тому, в 1923-му, республіканська більшість теж не змогла обрати спікера Палати представників з першого разу. Тоді їм знадобилося дев’ять раундів голосувань, щоби конгресмен Фредерік Жиллетт був обраний на цю посаду.

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Додамо, що президент США Джо Байден у зв'язку з цим вже висловив стурбованість, що процес затягується та зауважив, що це створює, в тому числі негативний ефект для Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені.

Нагадаємо, що процес обрання спікера нижньої палати парламенту триває уже кілька днів. Поки що всі спроби є провальними.

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