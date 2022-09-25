"Подолати страх": у Зеленського окреслили план для росіян для порятунку їхньої держави

Аби врятувати Росію, її громадяни повинні усвідомити масштаб катастрофи в країні та влаштувати масові протести проти мобілізації.
Треба також подолати страх перед "політбюро Путіна".
Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Мережі 25 вересня.
"Три обов'язкові кроки росіян, щоб врятувати свою країну та місце в історії:
1. Усвідомити катастрофу. Подолати страх перед Політбюро Путіна.
2. Масові протести, категорична відмова від мобілізації.
3. Інша Росія. Без "Z", – йдеться в заяві.
"Почніть йти за "правильним планом", нарешті…" – закликав радник голови ОП.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян з закликом "втекти від цієї злочинної мобілізації". Він також порадив росіянам здаватися в полон.
Зауважимо, за даними шахіста та російського опозиціонера Гаррі Каспарова, в РФ військкоматам поставлене завдання набрати від одного до трьох мільйонів мобілізованих.
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